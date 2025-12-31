El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de diciembre

El 30 de diciembre de 2025, Baiona se despertará con un tiempo mayormente despejado, aunque se prevén algunas nubes dispersas a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se situará en torno a los 9 grados , descendiendo ligeramente a 8 grados en las horas más frías. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 12 grados, proporcionando un ambiente fresco pero agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 77% por la mañana y disminuyendo gradualmente a un 71% hacia la noche. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día, lo que significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de un día seco y soleado.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 10 km/h. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 11 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría. A medida que el día avance, el viento se mantendrá constante, lo que contribuirá a la claridad del cielo y a la estabilidad del tiempo.

A lo largo de la tarde, la temperatura se mantendrá en torno a los 11 grados, con un cielo que se mantendrá mayormente despejado, aunque se podrán observar algunas nubes en el horizonte. La puesta de sol se producirá a las 18:12, ofreciendo un espectáculo visual que los habitantes de Baiona no querrán perderse.

En resumen, el 30 de diciembre será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre en Baiona, con temperaturas frescas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Los residentes pueden aprovechar para dar paseos por la costa o disfrutar de la gastronomía local en las terrazas de los restaurantes, todo bajo un tiempo que promete ser agradable y acogedor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-30T10:52:17.