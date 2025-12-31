El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, miércoles 31 de diciembre

El día de hoy, 31 de diciembre de 2025, As Neves se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para despedir el año. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 2 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 13 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será notablemente alta en la mañana, alcanzando un 95%, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 55% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople del este con velocidades que oscilarán entre los 8 y 17 km/h. Este viento, aunque moderado, podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente durante las horas de la mañana y al caer la tarde. La racha máxima de viento podría alcanzar los 31 km/h, lo que es relativamente fuerte, pero no debería causar inconvenientes significativos.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de As Neves podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0%, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá una buena visibilidad para observar el cielo estrellado y disfrutar de la celebración de fin de año. La temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando valores cercanos a los 4 grados hacia la medianoche, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea estar al aire libre durante la celebración.

En resumen, As Neves disfrutará de un día de clima favorable, ideal para despedir el año con actividades al aire libre. Con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, los residentes y visitantes podrán celebrar la llegada del nuevo año en un ambiente propicio y festivo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T08:47:10.