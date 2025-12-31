El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de diciembre

El día de hoy, 30 de diciembre de 2025, As Neves se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 5 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 85% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avance el día, las temperaturas irán aumentando ligeramente, alcanzando un máximo de 14 grados en la tarde. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y al viento. La velocidad del viento, que soplará principalmente del este, variará entre 5 y 10 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 20 km/h en las horas más activas del día. Esto podría hacer que la temperatura se sienta un poco más fría, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde.

Durante la tarde, el cielo seguirá mayormente despejado, aunque se prevé la aparición de algunas nubes dispersas. A partir de las 19:00 horas, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 11 grados . La humedad relativa también comenzará a aumentar, alcanzando el 77% hacia la noche, lo que podría generar un ambiente más fresco y húmedo.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias a lo largo del día, ya que la probabilidad de precipitación es del 0%. Esto significa que los habitantes de As Neves podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la zona.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá observar un hermoso atardecer alrededor de las 18:11 horas. La temperatura seguirá descendiendo, alcanzando los 5 grados hacia la medianoche. En resumen, el día de hoy en As Neves se caracterizará por un tiempo mayormente despejado, temperaturas frescas y sin precipitaciones, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y de la belleza del entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-30T10:52:17.