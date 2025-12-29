El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de diciembre

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 14 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán mínimas de alrededor de 4 a 6 grados, lo que puede resultar fresco, especialmente para quienes salgan a realizar actividades al aire libre. Sin embargo, a medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 14 grados hacia la tarde, proporcionando un tiempo más cálido y agradable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 82% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 78% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el ambiente será fresco, no se anticipan condiciones de incomodidad por la humedad, lo que permitirá disfrutar de un día placentero.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre 7 y 12 km/h. Este viento ligero será un complemento agradable al clima despejado, proporcionando una sensación de frescura sin ser demasiado intenso. Las ráfagas máximas se registrarán en torno a los 12 km/h, lo que no debería causar inconvenientes para las actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que los residentes y visitantes de Vilanova de Arousa pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios repentinos en el tiempo. La ausencia de lluvia y el cielo despejado son ideales para paseos, deportes al aire libre o simplemente disfrutar de la belleza natural de la región.

En resumen, el tiempo en Vilanova de Arousa para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, un cielo despejado y vientos suaves. Es un día ideal para salir y aprovechar el entorno natural, ya sea dando un paseo por la costa o disfrutando de un café en una terraza.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que se traducirá en una buena visibilidad y un ambiente propicio para actividades al exterior. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 13 grados a lo largo del día, comenzando con un fresco amanecer a 7 grados en la madrugada y alcanzando su punto máximo hacia la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 13 grados.

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, se prevé un tiempo mayormente despejado en Vilagarcía de Arousa, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que contribuirá a que las temperaturas sean agradables para esta época del año.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-28T21:59:07.