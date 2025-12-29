El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de diciembre

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, se prevé un tiempo mayormente despejado en Vilagarcía de Arousa, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que contribuirá a que las temperaturas sean agradables para esta época del año.

Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 14 grados . En las primeras horas del día, se registrarán mínimas de alrededor de 4 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 14 grados en las horas centrales de la tarde. Este ascenso térmico será acompañado de una ligera brisa proveniente del este, con velocidades que rondarán entre los 6 y 10 km/h, lo que hará que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las primeras horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, alcanzando hasta un 90% en la mañana, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, lo que permitirá que el ambiente se sienta más cómodo. A pesar de la alta humedad, no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para actividades al aire libre.

El viento, que soplará principalmente desde el este, será suave durante la mayor parte del día, con ráfagas que no superarán los 11 km/h. Esto contribuirá a que las condiciones sean agradables para pasear por la costa o disfrutar de un día en el parque. A medida que se acerque la tarde, el viento podría disminuir un poco, pero seguirá siendo un factor que refresque el ambiente.

El orto se producirá a las 09:04 y el ocaso a las 18:10, lo que proporciona un buen número de horas de luz solar para disfrutar de actividades diurnas. La combinación de un cielo despejado, temperaturas agradables y la ausencia de lluvia hace de este un día perfecto para disfrutar de la belleza natural de Vilagarcía de Arousa. Se recomienda a los habitantes y visitantes aprovechar el buen tiempo, ya que las condiciones climáticas son ideales para salir y disfrutar de la ciudad.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, Catoira se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que oscilarán entre los 3 y 5 grados . La sensación de frío será notable, especialmente en las horas más tempranas, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-28T21:59:07.