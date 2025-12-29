El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de diciembre

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, en Vilaboa se espera un tiempo mayormente despejado a lo largo de las 24 horas. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 14 grados , siendo más frescas durante las primeras horas de la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde.

A las primeras horas del día, la temperatura se situará en torno a los 5 grados, descendiendo ligeramente a 4 grados en las horas más frías. A medida que avance la jornada, se prevé un aumento gradual, alcanzando los 14 grados en la tarde. Este incremento en la temperatura será bien recibido, especialmente después de las frías noches de diciembre.

La humedad relativa se mantendrá alta durante la mayor parte del día, comenzando en un 87% en la madrugada y descendiendo a un 58% en las horas centrales de la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas, pero se espera que el ambiente se sienta más cómodo a medida que la temperatura aumente.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del noreste con velocidades que oscilarán entre 5 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la mañana y la tarde, alcanzando hasta 14 km/h, lo que podría aportar una ligera brisa refrescante. Sin embargo, la intensidad del viento no será suficiente para causar molestias significativas, permitiendo disfrutar de actividades al aire libre sin inconvenientes.

No se prevén precipitaciones durante el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan los planes de los habitantes de Vilaboa. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para salir y disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre.

Con el orto a las 09:02 y el ocaso a las 18:10, los habitantes de Vilaboa podrán aprovechar al máximo las horas de luz solar. La combinación de un cielo despejado, temperaturas agradables y la ausencia de lluvia promete un día perfecto para disfrutar de paseos, reuniones familiares o simplemente relajarse en el exterior.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-28T21:59:07.