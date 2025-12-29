El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de diciembre

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, Vila de Cruces se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que rondan los 4 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 13 grados en las horas centrales, proporcionando un respiro del frío invernal.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 85% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles confortables, especialmente para quienes disfrutan de actividades al aire libre. La combinación de cielos despejados y temperaturas moderadas hará que el ambiente sea propicio para paseos y actividades recreativas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 16 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 16 km/h, lo que podría aportar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes y visitantes de Vila de Cruces pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de lluvias también contribuirá a que el suelo se mantenga seco, ideal para quienes deseen disfrutar de rutas de senderismo o paseos por el campo.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 6 grados hacia el final del día. La puesta de sol está programada para las 18:07, momento en el cual el cielo podría adquirir tonalidades cálidas, ofreciendo un espectáculo visual que vale la pena contemplar.

En resumen, el tiempo en Vila de Cruces para hoy es favorable, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvias. Es un día ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, aprovechando al máximo las condiciones meteorológicas benévolas que se presentan.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-28T21:59:07.