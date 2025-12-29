El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de diciembre

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, Vigo se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 7 grados . La sensación térmica será fresca, especialmente en las horas más tempranas, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

A medida que avance el día, las temperaturas irán aumentando ligeramente, alcanzando un máximo de 13 grados en las horas centrales. Este incremento en la temperatura será acompañado por una humedad relativa que se mantendrá en torno al 90%, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas de la tarde. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones, con un pronóstico de 0 mm a lo largo del día, permitirá que los vigueses disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Predominará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 8 km/h, lo que aportará una brisa suave y agradable. En las primeras horas, se registrarán rachas de hasta 11 km/h, pero a medida que avance el día, la intensidad del viento disminuirá, lo que contribuirá a una sensación de calma en la ciudad.

La salida del sol está prevista para las 09:02, y el ocaso ocurrirá a las 18:11, lo que significa que los vigueses podrán disfrutar de aproximadamente 9 horas de luz solar. Este es un buen momento para aprovechar el día y realizar actividades al aire libre, ya sea pasear por la playa, disfrutar de un café en una terraza o simplemente dar un paseo por el centro de la ciudad.

En resumen, el tiempo en Vigo para hoy se presenta ideal para disfrutar de un día despejado y fresco, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. La combinación de un cielo claro, temperaturas moderadas y un viento suave hará que sea un día perfecto para salir y disfrutar de lo que la ciudad tiene para ofrecer.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, Cangas se despertará bajo un cielo completamente despejado, lo que promete un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, con temperaturas que comenzarán en torno a los 8 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un mínimo de 5 grados en las horas más frescas de la mañana.

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, Mos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-28T21:59:07.