El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de diciembre

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, Valga se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un ligero aumento en las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 14 grados . En las primeras horas del día, se registrarán mínimas de 2 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 14 grados en la tarde. Este ascenso térmico será más notable a partir del mediodía, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 12 grados. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de Valga se vistan en capas, ya que las temperaturas matutinas serán frescas y podrían resultar incómodas para quienes salgan de casa sin abrigo.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando hasta un 97%. Esto puede generar una sensación de frío mayor, por lo que se aconseja tener en cuenta la vestimenta adecuada. A medida que avance el día, la humedad disminuirá, lo que contribuirá a una sensación térmica más confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección este, con velocidades que variarán entre 3 y 6 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 10 km/h. Este viento suave será un complemento agradable para el tiempo despejado, aunque no se anticipan condiciones que puedan generar incomodidad.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo del día. Esto permitirá que los residentes de Valga realicen actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que es ideal para paseos y actividades recreativas.

El orto se producirá a las 09:03 y el ocaso a las 18:09, lo que proporciona un día relativamente largo para disfrutar del sol. Con un tiempo tan favorable, es un buen momento para salir a caminar, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza en los alrededores de Valga. En resumen, el día se presenta como una excelente oportunidad para aprovechar el aire libre y disfrutar de un tiempo invernal que, aunque fresco, será mayormente soleado y agradable.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un ligero aumento en las temperaturas.

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, Catoira se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que oscilarán entre los 3 y 5 grados . La sensación de frío será notable, especialmente en las horas más tempranas, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, Pontecesures se verá beneficiado por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 14 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde. A las 12:00 horas, se espera que la temperatura alcance los 12 grados, proporcionando un respiro del frío matutino.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-28T21:59:07.