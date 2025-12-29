El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de diciembre

El 29 de diciembre de 2025, Tui se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán limpios, permitiendo que el sol brille sin obstáculos. Esta tendencia de cielos despejados se mantendrá durante todo el día, lo que es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre o simplemente desean disfrutar de un paseo por la ciudad.

En cuanto a las temperaturas, se espera un inicio fresco, con valores que oscilarán entre los 4 y 7 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, las temperaturas irán aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de alrededor de 15 grados en las horas centrales. Sin embargo, hacia la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 7 grados hacia el final del día. Es recomendable que los residentes y visitantes se vistan en capas para adaptarse a estos cambios de temperatura a lo largo del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 75% por la mañana y disminuyendo a medida que el día avanza, alcanzando un 64% por la tarde. Esto contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera constante desde el norte, con velocidades que oscilarán entre 6 y 10 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 17 km/h en las horas más activas del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros. Por lo tanto, es aconsejable tener en cuenta el viento al planificar actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones durante el día, lo que significa que no habrá necesidad de paraguas ni de preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de la naturaleza o realizar actividades en la ciudad.

En resumen, el tiempo en Tui para el 29 de diciembre de 2025 será mayormente despejado, con temperaturas frescas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. La ausencia de precipitaciones y el viento moderado completan un panorama perfecto para disfrutar de un día al aire libre.

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, Gondomar se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un día luminoso y soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 14 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, donde se espera que el termómetro marque alrededor de 14 grados.

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, O Porriño se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con una temperatura que comenzará en torno a los 5 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 14 grados, proporcionando un tiempo fresco pero agradable para las actividades al aire libre.

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, Salceda de Caselas se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada soleada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con una visibilidad óptima que favorecerá las actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y los 14 grados a lo largo del día, comenzando con un fresco amanecer a 5 grados en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-28T21:59:07.