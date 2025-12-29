El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de diciembre

El 29 de diciembre de 2025, Tomiño se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 14 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 7 grados, que descenderá a 5 grados a las 05:00, y se mantendrá en torno a los 6 grados hasta las 09:00. A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento, alcanzando los 14 grados entre las 14:00 y las 16:00.

La humedad relativa será bastante alta, comenzando en un 80% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, llegando a un 58% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas, aunque el sol ayudará a mitigar esta percepción.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 15 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la mañana, alcanzando hasta 15 km/h a las 04:00. A medida que el día avanza, la intensidad del viento disminuirá, con ráfagas de entre 6 y 11 km/h en la tarde y noche.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que los habitantes de Tomiño realicen actividades al aire libre sin preocupaciones. Este clima despejado y seco es ideal para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en los espacios naturales de la zona.

El orto se producirá a las 09:02, y el ocaso será a las 18:11, lo que proporciona un buen número de horas de luz solar para aprovechar el día. En resumen, el 29 de diciembre en Tomiño se presenta como un día perfecto para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-28T21:59:07.