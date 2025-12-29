El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de diciembre

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, Soutomaior se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 14 grados a lo largo del día. Las horas más frescas se registrarán por la mañana, con mínimas de 3 a 5 grados, mientras que por la tarde se alcanzarán máximas de hasta 14 grados. Este rango térmico sugiere que, aunque el día será mayormente cálido, es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente durante las primeras horas y al caer la tarde.

La humedad relativa se mantendrá alta, con valores que rondan entre el 60% y el 93% a lo largo del día. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones, con un pronóstico de 0 mm, asegura que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sureste, con velocidades que variarán entre 2 y 10 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 11 km/h. Este viento suave será un complemento agradable para el tiempo despejado, permitiendo que los habitantes de Soutomaior disfruten de un día sin incomodidades.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no hay riesgo de lluvias durante el día. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque. La visibilidad será óptima, lo que permitirá apreciar los hermosos paisajes de la zona.

En resumen, el tiempo en Soutomaior para hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre. Con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, los residentes y visitantes podrán aprovechar al máximo este día soleado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-28T21:59:07.