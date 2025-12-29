El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de diciembre

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, Silleda se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que rondan los 4 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 14 grados en las horas centrales, proporcionando un respiro del frío invernal.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 81% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 58% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones es notable, ya que no se prevé lluvia en ningún momento, lo que contribuirá a que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 12 km/h en las primeras horas, disminuyendo a medida que avance el día. En la tarde, se espera que la velocidad del viento se reduzca a 6 km/h, lo que hará que la sensación térmica sea más confortable. Las rachas máximas de viento alcanzarán los 18 km/h, pero no se anticipan condiciones adversas que puedan afectar la normalidad de la jornada.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer hacia la tarde, pero sin afectar la luminosidad del sol. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y nítido. La salida del sol se producirá a las 09:02, mientras que el ocaso está previsto para las 18:07, brindando un día con una duración de luz solar considerable.

En resumen, Silleda disfrutará de un día de invierno caracterizado por cielos despejados, temperaturas agradables y ausencia de lluvias. Es una excelente oportunidad para salir a caminar, realizar actividades al aire libre o simplemente disfrutar de la belleza del entorno natural. La combinación de buen tiempo y temperaturas moderadas hará que este día sea ideal para disfrutar de la temporada invernal sin las inclemencias del tiempo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, Forcarei se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas se mantendrán en un rango fresco, comenzando con 3 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 12 grados hacia el mediodía.

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, Lalín se despertará bajo un cielo completamente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, con temperaturas que rondarán los 4 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 12 grados en las horas centrales del día.

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, Vila de Cruces se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que rondan los 4 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 13 grados en las horas centrales, proporcionando un respiro del frío invernal.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-28T21:59:07.