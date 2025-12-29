El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de diciembre

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 7 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 14:00 horas, alcanzando los 13 grados, lo que proporcionará un respiro del frío invernal.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 87% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad se estabilizará en torno al 80%, lo que hará que el ambiente sea más cómodo para los residentes y visitantes de la localidad.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con velocidades que variarán entre 2 y 8 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 13 km/h desde el oeste-suroeste. Este viento suave será ideal para quienes deseen disfrutar de un paseo por la playa o realizar actividades deportivas al aire libre, aunque se recomienda abrigarse un poco, especialmente en las horas más frescas de la mañana y al caer la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de las vistas que ofrece la costa gallega.

El orto se producirá a las 09:03, brindando luz natural para comenzar el día, mientras que el ocaso se anticipa para las 18:11, ofreciendo una hermosa puesta de sol que culminará un día despejado y agradable. En resumen, el tiempo en Sanxenxo hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas frescas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, Bueu se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, Marín se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con una temperatura que comenzará en torno a los 5 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 4 grados a media mañana.

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Meaño, con cielos sin nubes que permitirán disfrutar de una luminosidad notable durante todo el día. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será óptima, lo que es ideal para actividades al aire libre y para aquellos que deseen aprovechar el sol invernal.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-28T21:59:07.