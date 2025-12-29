El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de diciembre

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, Salvaterra de Miño se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con la presencia de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8:00 a.m., se espera que la visibilidad sea reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación vehicular. Las temperaturas durante estas horas oscilarán entre los 5 y 3 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 83%, lo que acentuará la sensación de frío.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a la bruma, aunque las condiciones seguirán siendo mayormente poco favorables para actividades al aire libre. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 4 grados , y la humedad comenzará a descender ligeramente. A partir de las 9:00 a.m., se prevé que el cielo se mantenga poco nuboso, lo que permitirá que el sol asome en algunos momentos, aunque la bruma persistirá en el ambiente.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 15 grados alrededor de las 3:00 p.m. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento. La dirección del viento será predominantemente del sur, con ráfagas que alcanzarán hasta 6 km/h, lo que podría proporcionar un ligero alivio ante el frío.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 7 grados . La bruma y la niebla regresarán, especialmente después de las 8:00 p.m., lo que podría dificultar la visibilidad en las carreteras. La humedad relativa aumentará, alcanzando hasta el 83% en las horas nocturnas.

No se prevén precipitaciones significativas a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que, aunque el día será fresco y con niebla, no habrá riesgo de lluvias que puedan alterar los planes de los habitantes de Salvaterra de Miño. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al conducir, especialmente en las primeras horas del día y al caer la noche, debido a las condiciones de visibilidad reducida.

En resumen, el tiempo en Salvaterra de Miño para hoy será fresco, con niebla y bruma en las primeras horas, seguido de un leve aumento de temperatura durante la tarde, pero con un regreso a condiciones de niebla por la noche.

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, As Neves se presenta con un tiempo predominantemente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 14 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán temperaturas de alrededor de 5 grados, que irán disminuyendo ligeramente en las primeras horas de la tarde, antes de alcanzar su máximo.

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Ponteareas, con temperaturas que oscilarán entre los 1 y 15 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que la luz del sol ilumine la localidad, aunque las temperaturas matutinas serán frescas, rondando los 4 grados a las 00:00 y 01:00 horas.

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, Salceda de Caselas se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada soleada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con una visibilidad óptima que favorecerá las actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y los 14 grados a lo largo del día, comenzando con un fresco amanecer a 5 grados en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-28T21:59:07.