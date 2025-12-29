El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de diciembre

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, Salceda de Caselas se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada soleada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con una visibilidad óptima que favorecerá las actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y los 14 grados a lo largo del día, comenzando con un fresco amanecer a 5 grados en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 89% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 63% en las horas centrales del día. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas, aunque se espera que el sol ayude a calentar el ambiente. A medida que avance la jornada, la temperatura se estabilizará, proporcionando un tiempo más agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves predominantes del este, con velocidades que oscilarán entre 3 y 6 km/h. Estos vientos serán más notables en las primeras horas de la mañana y se mantendrán constantes durante el día, lo que contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas. No se prevén rachas fuertes, por lo que no se anticipan inconvenientes para quienes planeen salir a caminar o realizar actividades deportivas.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo del día. Esto es ideal para aquellos que deseen disfrutar de un paseo por el campo o realizar actividades familiares al aire libre. Sin embargo, hacia la tarde, se podría experimentar un ligero aumento en la nubosidad, aunque sin afectar la claridad del cielo.

En resumen, el tiempo en Salceda de Caselas para hoy será mayormente despejado, con temperaturas agradables y vientos suaves. Es un día propicio para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, aprovechando el buen tiempo antes de que lleguen las inclemencias del invierno. La combinación de sol, temperaturas moderadas y ausencia de precipitaciones promete un día ideal para disfrutar de la belleza del entorno.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, O Porriño se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con una temperatura que comenzará en torno a los 5 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 14 grados, proporcionando un tiempo fresco pero agradable para las actividades al aire libre.

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, Salvaterra de Miño se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con la presencia de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8:00 a.m., se espera que la visibilidad sea reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación vehicular. Las temperaturas durante estas horas oscilarán entre los 5 y 3 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 83%, lo que acentuará la sensación de frío.

El 29 de diciembre de 2025, Tui se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán limpios, permitiendo que el sol brille sin obstáculos. Esta tendencia de cielos despejados se mantendrá durante todo el día, lo que es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre o simplemente desean disfrutar de un paseo por la ciudad.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-28T21:59:07.