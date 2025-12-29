El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de diciembre

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 14 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán mínimas de alrededor de 4 a 6 grados, pero a medida que avance la jornada, se espera que el termómetro alcance su punto máximo en torno a las 14 horas, alcanzando los 14 grados. Esta variación térmica permitirá que los ribadumienses disfruten de un día fresco, pero no excesivamente frío, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles relativamente altos, comenzando en un 82% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 80% al final del día. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, especialmente en las horas más tempranas. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones, con un pronóstico de 0 mm a lo largo del día, asegura que no habrá interrupciones por lluvias.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 10 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 11 km/h, pero se espera que disminuyan ligeramente a medida que avance el día. Este viento suave contribuirá a la sensación de frescura, pero no será lo suficientemente fuerte como para resultar incómodo.

La salida del sol está programada para las 09:04, y el ocaso se producirá a las 18:10, lo que proporciona un buen número de horas de luz diurna para disfrutar de actividades al aire libre. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hace de este un día propicio para paseos, reuniones familiares o simplemente disfrutar de la naturaleza en los alrededores de Ribadumia.

En resumen, el tiempo de hoy en Ribadumia se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que se traducirá en una buena visibilidad y un ambiente propicio para actividades al exterior. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 13 grados a lo largo del día, comenzando con un fresco amanecer a 7 grados en la madrugada y alcanzando su punto máximo hacia la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 13 grados.

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, en Meis, se espera un tiempo mayormente despejado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 14 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde. A las 9:00 AM, la temperatura se situará en torno a los 5 grados, mientras que a las 3:00 PM se espera que alcance los 14 grados, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-28T21:59:07.