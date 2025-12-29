El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de diciembre

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, Redondela se presenta con un tiempo completamente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada hasta el anochecer, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 14 grados , siendo más frescas en las primeras horas de la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde.

La temperatura comenzará en torno a los 5 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 4 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual, alcanzando los 14 grados entre las 15:00 y 16:00 horas. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 7 grados hacia las 22:00 horas. Es recomendable que los habitantes y visitantes de Redondela se vistan en capas para adaptarse a estos cambios de temperatura a lo largo del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 85% y disminuyendo gradualmente hasta un 60% en las horas más cálidas. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría en las primeras horas, por lo que es aconsejable llevar abrigo, especialmente para aquellos que planean salir temprano.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con una velocidad constante de 6 a 10 km/h, lo que aportará una brisa fresca, especialmente en las horas de la mañana. A medida que avance el día, la velocidad del viento podría disminuir, pero se mantendrá en torno a los 4 a 6 km/h en la tarde y noche. No se esperan rachas fuertes, lo que contribuirá a un ambiente tranquilo y apacible.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Este clima seco y soleado es ideal para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en los espacios verdes de la localidad.

En resumen, Redondela disfrutará de un día soleado y fresco, con temperaturas agradables en las horas centrales del día y un cielo despejado que permitirá disfrutar de la belleza del paisaje gallego.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-28T21:59:07.