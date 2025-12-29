El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de diciembre

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, en Pontevedra se espera un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que se mantendrá a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 14 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde. A las 00:00 horas, la temperatura será de 5 grados, descendiendo a 3 grados a las 04:00, y subiendo gradualmente hasta llegar a los 14 grados entre las 14:00 y las 16:00.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 92% a medianoche y disminuyendo a un 62% en las horas centrales del día, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas. A medida que avance la tarde, la humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos para la actividad al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que variarán entre 2 y 7 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 14 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable en las horas más cálidas. Este viento suave y constante contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes y visitantes de Pontevedra podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de lluvia y el cielo despejado son ideales para paseos, excursiones y cualquier tipo de evento al aire libre.

El amanecer se producirá a las 09:02, y el ocaso será a las 18:10, lo que proporciona un buen número de horas de luz solar para disfrutar del día. En resumen, el tiempo en Pontevedra hoy será perfecto para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, con temperaturas agradables, un cielo despejado y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, Barro se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de las 24 horas. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 14 grados , siendo más frescas durante las primeras horas de la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde. A las 00:00 horas, se espera una temperatura de 5 grados, que descenderá a 3 grados entre las 03:00 y las 09:00 horas. A partir de las 10:00 horas, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 14 grados a las 15:00 horas, antes de descender nuevamente hacia la noche.

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, Marín se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con una temperatura que comenzará en torno a los 5 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 4 grados a media mañana.

El 29 de diciembre de 2025, Poio se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 3 y 5 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 14 grados en las horas centrales del día, proporcionando un respiro del frío invernal.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-28T21:59:07.