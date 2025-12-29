El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de diciembre

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, Pontecesures se verá beneficiado por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 14 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde. A las 12:00 horas, se espera que la temperatura alcance los 12 grados, proporcionando un respiro del frío matutino.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 93% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 91% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías del día. Sin embargo, a medida que avance la jornada, la combinación de cielos despejados y temperaturas más cálidas permitirá que la sensación térmica sea más agradable.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del noreste con velocidades que rondarán entre los 6 y 10 km/h. Este viento suave contribuirá a la sensación de frescura, pero no será lo suficientemente fuerte como para causar incomodidad. A lo largo del día, la dirección del viento se mantendrá constante, lo que puede ser un alivio para aquellos que disfrutan de actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones, ya que los datos indican que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes de Pontecesures pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de lluvias y el cielo despejado son ideales para paseos, actividades deportivas o simplemente disfrutar de un día al aire libre.

El orto se producirá a las 09:04, lo que permitirá que la luz del día se extienda durante varias horas, mientras que el ocaso se espera a las 18:09, brindando una jornada prolongada de luz natural. Este es un buen momento para disfrutar de la belleza del paisaje gallego en su esplendor invernal.

En resumen, Pontecesures disfrutará de un día soleado y fresco, ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. La combinación de cielos despejados y un viento suave hará que la jornada sea placentera para todos.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, Catoira se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que oscilarán entre los 3 y 5 grados . La sensación de frío será notable, especialmente en las horas más tempranas, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

El 29 de diciembre de 2025, Cuntis se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 4 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 14 grados, proporcionando un respiro del frío invernal que caracteriza esta época del año.

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, Valga se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un ligero aumento en las temperaturas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-28T21:59:07.