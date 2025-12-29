El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de diciembre

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Ponteareas, con temperaturas que oscilarán entre los 1 y 15 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que la luz del sol ilumine la localidad, aunque las temperaturas matutinas serán frescas, rondando los 4 grados a las 00:00 y 01:00 horas.

A medida que avance la jornada, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 15 grados hacia las 16:00 horas. Sin embargo, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente al caer la tarde, con valores que se situarán en torno a los 8 grados a partir de las 20:00 horas. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta durante todo el día, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente hasta el 86% al final de la jornada.

En cuanto a la precipitación, no se esperan lluvias en Ponteareas, ya que los registros indican una probabilidad de precipitación del 0% a lo largo del día. Esto significa que los habitantes podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. La ausencia de precipitaciones también se verá reflejada en la calidad del aire, que se mantendrá en niveles óptimos.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del sureste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 5 km/h. A medida que avance el día, la dirección del viento cambiará, con ráfagas que alcanzarán hasta 7 km/h en la tarde, provenientes del suroeste. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde.

La salida del sol está programada para las 09:01 horas, mientras que el ocaso se producirá a las 18:10 horas, lo que permitirá disfrutar de un día con una duración de luz solar considerable. En resumen, Ponteareas disfrutará de un día despejado y fresco, sin lluvias, lo que lo convierte en un momento perfecto para salir y disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, Mondariz se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de las 24 horas. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 14 grados , comenzando con un fresco amanecer a 6 grados a las 00:00 horas y alcanzando su punto máximo a las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 14 grados. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, llegando a 7 grados hacia las 22:00 horas.

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, Salceda de Caselas se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada soleada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con una visibilidad óptima que favorecerá las actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y los 14 grados a lo largo del día, comenzando con un fresco amanecer a 5 grados en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde.

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, Salvaterra de Miño se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con la presencia de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8:00 a.m., se espera que la visibilidad sea reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación vehicular. Las temperaturas durante estas horas oscilarán entre los 5 y 3 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 83%, lo que acentuará la sensación de frío.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-28T21:59:07.