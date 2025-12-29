El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de diciembre

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, se presenta en Ponte Caldelas con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 grados por la mañana y alcanzarán un máximo de 13 grados en las horas centrales del día. Este rango térmico sugiere que, aunque las mañanas serán frescas, el sol ayudará a que la sensación térmica sea más cálida a medida que avanza el día. Se recomienda a los habitantes de Ponte Caldelas vestirse en capas para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo de la jornada.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 83% por la mañana y descendiendo a un 65% en las horas de mayor temperatura. Esto significa que, aunque la atmósfera será algo húmeda al inicio del día, se tornará más confortable a medida que el sol calienta el ambiente.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 8 y 12 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará ligeramente en la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 15 km/h. Este viento fresco puede proporcionar un alivio agradable en las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones en ninguna parte de la jornada, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá a los residentes y visitantes disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

El orto se producirá a las 09:02, y el ocaso será a las 18:09, lo que proporciona un buen número de horas de luz diurna para aprovechar el día. Este clima despejado y fresco es ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente disfrutar de la naturaleza en los alrededores de Ponte Caldelas.

En resumen, el día de hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre en Ponte Caldelas, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, se presenta en Pazos de Borbén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la visibilidad y la luminosidad en la zona. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 13 grados a lo largo del día, siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde.

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, Soutomaior se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-28T21:59:07.