El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de diciembre

El 29 de diciembre de 2025, Poio se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 3 y 5 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 14 grados en las horas centrales del día, proporcionando un respiro del frío invernal.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 92% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 63% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas, pero el sol ayudará a mitigar el efecto del frío. Los vientos serán moderados, predominando del noreste y del sur, con velocidades que variarán entre 2 y 7 km/h. A lo largo del día, se prevé que la racha máxima de viento alcance los 14 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más baja, especialmente en las zonas más expuestas.

No se anticipa precipitación durante el día, lo que significa que los residentes y visitantes de Poio podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Este clima es ideal para paseos, excursiones o simplemente disfrutar de un café en una terraza al sol.

El orto se producirá a las 09:03, lo que permitirá que la luz del día se instale lentamente, y el ocaso se espera para las 18:10, ofreciendo una jornada con más de ocho horas de luz natural. Este es un buen momento para aprovechar el tiempo al aire libre, ya que las condiciones climáticas son favorables.

En resumen, el 29 de diciembre en Poio se caracterizará por un tiempo despejado, temperaturas agradables y vientos suaves. Es un día perfecto para disfrutar de la belleza natural de la región y participar en actividades al aire libre, aprovechando al máximo el sol y el buen tiempo que se prevé.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, Marín se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con una temperatura que comenzará en torno a los 5 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 4 grados a media mañana.

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, en Meis, se espera un tiempo mayormente despejado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 14 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde. A las 9:00 AM, la temperatura se situará en torno a los 5 grados, mientras que a las 3:00 PM se espera que alcance los 14 grados, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, en Pontevedra se espera un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que se mantendrá a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 14 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde. A las 00:00 horas, la temperatura será de 5 grados, descendiendo a 3 grados a las 04:00, y subiendo gradualmente hasta llegar a los 14 grados entre las 14:00 y las 16:00.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-28T21:59:07.