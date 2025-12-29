El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de diciembre

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, se presenta en Pazos de Borbén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la visibilidad y la luminosidad en la zona. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 13 grados a lo largo del día, siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde.

La temperatura comenzará en torno a los 5 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 4 grados en las horas más frías de la madrugada. A medida que avanza la mañana, se espera un leve aumento, alcanzando los 12 grados hacia el mediodía. En la tarde, la temperatura podría llegar a los 13 grados, proporcionando un ambiente relativamente cálido para esta época del año. Sin embargo, al caer la tarde, se prevé un descenso gradual, situándose en torno a los 6 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 88% a primera hora y disminuyendo a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles moderados, alrededor del 85% al final de la jornada. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche.

En cuanto al viento, se registrarán velocidades moderadas que oscilarán entre 3 y 10 km/h, predominando de dirección norte y noreste. Las ráfagas más intensas se esperan en las horas centrales del día, alcanzando hasta 10 km/h, lo que podría aportar una sensación de frescura adicional, especialmente en combinación con las temperaturas más bajas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de paseos y actividades al exterior.

En resumen, el tiempo en Pazos de Borbén para hoy se caracteriza por un ambiente despejado, temperaturas agradables durante el día, y un viento suave que hará que la experiencia al aire libre sea placentera. Es un día propicio para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al exterior, aprovechando el buen tiempo antes de que lleguen los fríos más intensos del invierno.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, Mondariz se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de las 24 horas. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 14 grados , comenzando con un fresco amanecer a 6 grados a las 00:00 horas y alcanzando su punto máximo a las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 14 grados. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, llegando a 7 grados hacia las 22:00 horas.

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, Redondela se presenta con un tiempo completamente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada hasta el anochecer, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 14 grados , siendo más frescas en las primeras horas de la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde.

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, Soutomaior se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-28T21:59:07.