El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de diciembre

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, Oia se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 11 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y alcanzando su punto más cálido hacia el mediodía.

La humedad relativa se mantendrá en niveles relativamente altos, comenzando en un 86% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 62% en las horas de la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente en las primeras horas, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea salir temprano.

En cuanto al viento, se espera que sople del norte con velocidades que variarán entre 8 y 10 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 23 km/h en las horas más activas del día. Este viento fresco puede proporcionar un alivio agradable, pero también es recomendable tener en cuenta que puede hacer que la temperatura se sienta un poco más baja de lo que realmente es.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá necesidad de paraguas ni de preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de lluvia es del 0%, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es especialmente favorable para quienes planean realizar actividades al aire libre, como caminatas, paseos en bicicleta o simplemente disfrutar de un día en la playa.

El orto se producirá a las 09:02 y el ocaso a las 18:12, lo que proporciona un buen número de horas de luz diurna para aprovechar al máximo el día. La claridad del cielo y la ausencia de nubes permitirán disfrutar de un hermoso atardecer, ideal para aquellos que deseen terminar el día con una vista espectacular.

En resumen, el tiempo en Oia para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para salir y disfrutar de la belleza natural de la región.

El 29 de diciembre de 2025, Baiona disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que los rayos del sol iluminen la localidad durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, con una temperatura que oscilará entre los 6 y 12 grados . Las primeras horas del día comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de 9 grados, descendiendo a 6 grados en las horas más frías de la mañana.

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, O Rosal se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 7 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo de 14 grados hacia la tarde, proporcionando un ambiente templado ideal para actividades al exterior.

El 29 de diciembre de 2025, Tomiño se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 14 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 7 grados, que descenderá a 5 grados a las 05:00, y se mantendrá en torno a los 6 grados hasta las 09:00. A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento, alcanzando los 14 grados entre las 14:00 y las 16:00.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-28T21:59:07.