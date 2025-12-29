El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de diciembre

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, O Rosal se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 7 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo de 14 grados hacia la tarde, proporcionando un ambiente templado ideal para actividades al exterior.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 78% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 66% durante la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será fresco, no se experimentará una sensación de incomodidad por la humedad, lo que es positivo para quienes planean salir a caminar o realizar actividades recreativas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 5 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 15 km/h. Este viento ligero a moderado contribuirá a la sensación de frescura, especialmente durante las horas más frías de la mañana y al caer la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para aquellos que desean disfrutar de actividades al aire libre o simplemente pasear por el municipio. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y la belleza natural de O Rosal.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 8 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá una buena visibilidad de las estrellas y un ambiente tranquilo para quienes deseen disfrutar de una velada al aire libre.

En resumen, el tiempo en O Rosal para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para salir, explorar y disfrutar de la naturaleza en esta hermosa localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-28T21:59:07.