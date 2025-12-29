El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de diciembre

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, O Porriño se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con una temperatura que comenzará en torno a los 5 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 14 grados, proporcionando un tiempo fresco pero agradable para las actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando hasta un 98% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad disminuirá gradualmente, estabilizándose en torno al 89% por la tarde. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta más cómodo a medida que las temperaturas aumenten.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre 3 y 6 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, aumentando ligeramente en la tarde, lo que podría proporcionar un alivio ante las temperaturas frescas. No se esperan rachas fuertes, lo que significa que el tiempo será tranquilo y propicio para disfrutar de actividades al aire libre.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan los planes de los habitantes de O Porriño. Este clima seco y despejado es ideal para paseos, deportes al aire libre o simplemente disfrutar de un día en familia.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia el final del día. El ocaso se producirá a las 18:10, marcando el inicio de una noche que se prevé tranquila y fresca, con temperaturas que rondarán los 6 grados.

En resumen, el día de hoy en O Porriño se caracteriza por un tiempo despejado, temperaturas agradables durante el día y un ambiente tranquilo, ideal para disfrutar de las festividades de fin de año que se aproximan. Los habitantes podrán aprovechar al máximo este día soleado, con la certeza de que no habrá sorpresas meteorológicas que arruinen sus planes.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, Mos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, Salceda de Caselas se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada soleada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con una visibilidad óptima que favorecerá las actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y los 14 grados a lo largo del día, comenzando con un fresco amanecer a 5 grados en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde.

El 29 de diciembre de 2025, Tui se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán limpios, permitiendo que el sol brille sin obstáculos. Esta tendencia de cielos despejados se mantendrá durante todo el día, lo que es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre o simplemente desean disfrutar de un paseo por la ciudad.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-28T21:59:07.