El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de diciembre

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, O Grove se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que contribuirá a que las temperaturas sean frescas pero cómodas. A las 00:00 horas, la temperatura se situará en 8 grados , descendiendo ligeramente a 6 grados en las primeras horas del día, alcanzando un mínimo de 6 grados entre las 04:00 y las 09:00 horas.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura comience a aumentar, alcanzando los 10 grados a las 12:00 horas. Durante la tarde, las temperaturas se mantendrán en torno a los 12 grados, con un ligero aumento a 13 grados hacia las 16:00 horas. Este ascenso térmico será acompañado por una humedad relativa que, aunque alta en las primeras horas (87% a las 00:00), irá disminuyendo gradualmente, lo que permitirá una sensación más confortable a medida que el día avanza.

El viento será otro factor a considerar. Desde la madrugada, se registrarán vientos suaves provenientes del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 5 km/h. A lo largo del día, la dirección del viento cambiará, predominando del sureste, con ráfagas que alcanzarán hasta 9 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula, lo que significa que no se esperan lluvias en O Grove durante el día. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que el tiempo despejado y la ausencia de precipitaciones permitirán disfrutar de paseos y actividades recreativas sin preocupaciones.

La salida del sol está programada para las 09:04 horas, mientras que el ocaso se producirá a las 18:11 horas, brindando un día con una buena cantidad de luz solar. En resumen, el tiempo en O Grove para hoy será mayormente despejado, con temperaturas frescas que irán en aumento, vientos suaves y sin posibilidad de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de la belleza natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-28T21:59:07.