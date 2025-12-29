El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de diciembre

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, Nigrán se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 8 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 13 grados en las horas centrales, proporcionando un respiro del frío invernal.

La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, comenzando en un 72% por la mañana y alcanzando hasta un 93% en las horas previas al mediodía. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la sensación térmica mejorará, haciendo que el tiempo sea más tolerable para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del este con velocidades que variarán entre 6 y 10 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará ligeramente por la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 14 km/h. Esto podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, ya que el viento fresco puede hacer que la temperatura se sienta un poco más baja de lo que realmente es.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que deseen disfrutar de paseos o actividades al aire libre. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes que ofrece Nigrán en esta época del año.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, y la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia el final del día. El ocaso se producirá a las 18:12, marcando el inicio de una noche tranquila y despejada. La combinación de un cielo claro y temperaturas moderadas hará que la noche sea ideal para disfrutar de una caminata o simplemente relajarse al aire libre.

En resumen, el tiempo en Nigrán para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, ausencia de lluvias y un cielo despejado que permitirá apreciar la belleza del entorno natural.

El tiempo en otros municipios

El 29 de diciembre de 2025, Baiona disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que los rayos del sol iluminen la localidad durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, con una temperatura que oscilará entre los 6 y 12 grados . Las primeras horas del día comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de 9 grados, descendiendo a 6 grados en las horas más frías de la mañana.

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, Gondomar se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un día luminoso y soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 14 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, donde se espera que el termómetro marque alrededor de 14 grados.

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, Vigo se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 7 grados . La sensación térmica será fresca, especialmente en las horas más tempranas, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-28T21:59:07.