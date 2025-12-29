El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de diciembre

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, Mos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 13 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas que rondarán los 3 grados, pero a medida que avance la jornada, se espera que el termómetro alcance su punto máximo en torno a las 14:00 horas, alcanzando los 13 grados. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 7 grados hacia el final del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, comenzando en un 84% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá por encima del 60% en las horas más cálidas. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, la combinación de cielos despejados y temperaturas moderadas hará que la sensación térmica sea más agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste y el sur, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 6 km/h. Durante las horas de mayor actividad, como la tarde, se espera que el viento alcance su máxima intensidad, con ráfagas de hasta 12 km/h. Esto proporcionará un ligero alivio en las temperaturas, aunque no se anticipan condiciones de viento fuerte que puedan afectar las actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que los residentes y visitantes de Mos disfruten de actividades al aire libre sin preocupaciones. La visibilidad será óptima, gracias a la ausencia de nubes y la baja humedad en las horas centrales del día.

En resumen, el tiempo en Mos para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza en esta hermosa localidad gallega.

El tiempo en otros municipios

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-28T21:59:07.