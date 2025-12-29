El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de diciembre

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Moraña, con cielos sin nubes que permitirán disfrutar de una luminosidad notable durante todo el día. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será óptima, lo que es ideal para actividades al aire libre y para aquellos que deseen aprovechar el día festivo.

Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 14 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas que rondarán los 2 a 4 grados, aumentando gradualmente a medida que avanza la jornada. Se prevé que el termómetro alcance su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se espera que la temperatura llegue a los 14 grados. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 6 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría. A medida que el día avanza, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 93% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más cómoda.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 8 km/h. Las ráfagas más fuertes se presentarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 11 km/h, lo que podría proporcionar un ligero alivio a las temperaturas más frescas de la mañana.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es del 0%, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Esto es especialmente favorable para quienes planean realizar actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

En resumen, Moraña disfrutará de un día despejado y fresco, con temperaturas agradables en las horas centrales y un viento suave que hará que la experiencia al aire libre sea placentera. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de la compañía de seres queridos, sin preocupaciones por el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-28T21:59:07.