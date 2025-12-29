El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de diciembre

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, Mondariz se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de las 24 horas. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 14 grados , comenzando con un fresco amanecer a 6 grados a las 00:00 horas y alcanzando su punto máximo a las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 14 grados. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, llegando a 7 grados hacia las 22:00 horas.

La humedad relativa será alta durante la mayor parte del día, comenzando en un 95% en las primeras horas y bajando gradualmente hasta un 92% al final de la jornada. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre 4 y 7 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará ligeramente por la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 10 km/h. Este viento ligero será un alivio en las horas más cálidas del día, contribuyendo a una sensación de frescura.

No se esperan precipitaciones en ningún momento del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que los residentes y visitantes de Mondariz podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

El orto se producirá a las 09:01, brindando luz natural para comenzar el día, mientras que el ocaso ocurrirá a las 18:10, marcando el final de un día despejado y fresco. En resumen, Mondariz disfrutará de un día ideal para pasear, hacer deporte o simplemente relajarse al aire libre, con un tiempo que invita a aprovechar al máximo las horas de luz.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, A Cañiza se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, se presenta en Pazos de Borbén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la visibilidad y la luminosidad en la zona. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 13 grados a lo largo del día, siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde.

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Ponteareas, con temperaturas que oscilarán entre los 1 y 15 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que la luz del sol ilumine la localidad, aunque las temperaturas matutinas serán frescas, rondando los 4 grados a las 00:00 y 01:00 horas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-28T21:59:07.