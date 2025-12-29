El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de diciembre

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 14 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana serán frescas, con mínimas que rondarán los 4 grados, pero a medida que avance la jornada, se espera que el termómetro alcance un máximo de 14 grados en las horas centrales. Este ascenso térmico será especialmente notable entre las 12:00 y las 15:00 horas, cuando se prevé que la temperatura alcance su punto más alto.

La humedad relativa se mantendrá alta durante la mañana, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 80% por la tarde. Esto, junto con la ausencia de precipitaciones, permitirá que los habitantes de Moaña disfruten de un día seco y soleado.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del este con velocidades que oscilarán entre los 8 y 16 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán durante la mañana, especialmente entre las 7:00 y las 10:00 horas, cuando se prevé que el viento alcance su máxima intensidad. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, lo que contribuirá a una sensación térmica más confortable.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones en las actividades al aire libre. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de las vistas panorámicas que ofrece la costa de Moaña.

En resumen, el tiempo en Moaña para hoy es ideal para actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y vientos moderados. Es un día perfecto para pasear por la playa o disfrutar de un café en una terraza, aprovechando al máximo las condiciones meteorológicas favorables.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, Bueu se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, Cangas se despertará bajo un cielo completamente despejado, lo que promete un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, con temperaturas que comenzarán en torno a los 8 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un mínimo de 5 grados en las horas más frescas de la mañana.

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, Vigo se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 7 grados . La sensación térmica será fresca, especialmente en las horas más tempranas, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-28T21:59:07.