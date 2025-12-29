El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de diciembre

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, en Meis, se espera un tiempo mayormente despejado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 14 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde. A las 9:00 AM, la temperatura se situará en torno a los 5 grados, mientras que a las 3:00 PM se espera que alcance los 14 grados, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será bastante alta, comenzando en un 84% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 83% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que avance la jornada, la combinación de sol y temperaturas más cálidas hará que el ambiente se sienta más confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople del este con velocidades que variarán entre 3 y 11 km/h. Durante la mañana, el viento será más ligero, alcanzando su máxima velocidad en las primeras horas de la tarde, lo que podría generar una ligera brisa refrescante. A lo largo del día, la dirección del viento se mantendrá mayormente constante, lo que contribuirá a la estabilidad del tiempo despejado.

No se anticipan precipitaciones en ninguna de las franjas horarias, lo que significa que los habitantes de Meis pueden disfrutar de un día sin lluvias. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

Los momentos ideales para salir y disfrutar del aire libre serán durante las horas centrales del día, cuando las temperaturas sean más agradables. Las actividades como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un café en una terraza serán muy placenteras. A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 7 grados hacia las 10:00 PM, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea estar fuera.

En resumen, el tiempo en Meis para hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, Barro se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de las 24 horas. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 14 grados , siendo más frescas durante las primeras horas de la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde. A las 00:00 horas, se espera una temperatura de 5 grados, que descenderá a 3 grados entre las 03:00 y las 09:00 horas. A partir de las 10:00 horas, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 14 grados a las 15:00 horas, antes de descender nuevamente hacia la noche.

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que se traducirá en una buena visibilidad y un ambiente propicio para actividades al exterior. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 13 grados a lo largo del día, comenzando con un fresco amanecer a 7 grados en la madrugada y alcanzando su punto máximo hacia la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 13 grados.

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-28T21:59:07.