El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de diciembre

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Meaño, con cielos sin nubes que permitirán disfrutar de una luminosidad notable durante todo el día. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será óptima, lo que es ideal para actividades al aire libre y para aquellos que deseen aprovechar el sol invernal.

Las temperaturas oscilarán entre los 4 y los 13 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana se sentirán frescas, con mínimas de 4 grados, pero a medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se registren 13 grados. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia el final del día. Es recomendable que los residentes se vistan en capas para adaptarse a estos cambios de temperatura.

La humedad relativa se mantendrá en niveles relativamente altos, comenzando en un 82% por la mañana y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 81% por la tarde. Esta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera constante desde el este, con velocidades que variarán entre 2 y 6 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 13 km/h. Este viento suave y constante contribuirá a la sensación de frescura, pero no se anticipan condiciones adversas que puedan afectar las actividades diarias.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá necesidad de paraguas ni de preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de lluvia es del 0%, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

Los momentos de orto y ocaso del sol serán a las 09:03 y 18:11, respectivamente, lo que permitirá disfrutar de una buena cantidad de luz solar durante el día. Este clima favorable es una excelente oportunidad para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse al aire libre en la hermosa localidad de Meaño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-28T21:59:07.