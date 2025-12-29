El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de diciembre

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, Marín se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con una temperatura que comenzará en torno a los 5 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 4 grados a media mañana.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 91% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más tempranas. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, con un valor de 14 grados , lo que proporcionará un respiro del frío invernal.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 15 km/h. Durante la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 15 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. A medida que avance la tarde, el viento disminuirá en intensidad, lo que contribuirá a que la temperatura se sienta más cálida en comparación con las horas de la mañana.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes y visitantes de Marín podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la zona.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 6 grados hacia el final del día. El ocaso se producirá a las 18:10 horas, marcando el inicio de una noche que se espera también despejada. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles aceptables, lo que permitirá que la noche sea fresca pero cómoda.

En resumen, el tiempo en Marín para hoy se caracteriza por un ambiente despejado, temperaturas frescas y ausencia de precipitaciones, lo que lo convierte en un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el esplendor del invierno sin las inclemencias del tiempo.

El tiempo en otros municipios

El 29 de diciembre de 2025, Poio se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 3 y 5 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 14 grados en las horas centrales del día, proporcionando un respiro del frío invernal.

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, en Pontevedra se espera un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que se mantendrá a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 14 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde. A las 00:00 horas, la temperatura será de 5 grados, descendiendo a 3 grados a las 04:00, y subiendo gradualmente hasta llegar a los 14 grados entre las 14:00 y las 16:00.

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, en Vilaboa se espera un tiempo mayormente despejado a lo largo de las 24 horas. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 14 grados , siendo más frescas durante las primeras horas de la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-28T21:59:07.