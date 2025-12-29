El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de diciembre

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, Lalín se despertará bajo un cielo completamente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, con temperaturas que rondarán los 4 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 12 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles relativamente altos, comenzando en un 85% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 75% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente al salir de casa.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 13 km/h, lo que aportará un ligero frescor al ambiente. A lo largo del día, la dirección del viento variará, pero se mantendrá en general suave, lo que no debería causar inconvenientes para quienes planeen salir a disfrutar del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan los planes al aire libre. Este clima seco y despejado es ideal para realizar actividades como senderismo, paseos en bicicleta o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 6 grados hacia el final del día. La puesta de sol está programada para las 18:07, momento en el cual el cielo seguirá despejado, ofreciendo una vista espectacular del ocaso.

En resumen, el tiempo en Lalín para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, ausencia de lluvias y un cielo despejado que permitirá disfrutar de la belleza natural de la zona. Se recomienda a los habitantes y visitantes aprovechar esta jornada, ya que las condiciones meteorológicas son ideales para actividades recreativas y para disfrutar de la naturaleza en su esplendor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-28T21:59:07.