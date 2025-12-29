El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de diciembre

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, A Illa de Arousa se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 13 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de 5 grados, alcanzando un máximo de 13 grados hacia la tarde. Este rango térmico sugiere que, aunque las mañanas serán frescas, el sol ayudará a que la sensación térmica sea más cálida durante el día. Es recomendable que los residentes y visitantes se vistan en capas, permitiendo así adaptarse a los cambios de temperatura a medida que avanza el día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, comenzando en un 82% por la mañana y descendiendo a un 69% hacia la tarde. Esta humedad puede hacer que la sensación de frío sea más intensa en las primeras horas, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente al salir.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h. Las ráfagas de viento serán más intensas en las primeras horas, alcanzando hasta 9 km/h, pero se irán suavizando a medida que avance el día. Este viento ligero será un alivio en las horas más cálidas, aunque no se prevén condiciones adversas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá necesidad de paraguas ni de preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes.

El orto se producirá a las 09:04 y el ocaso a las 18:10, brindando un día con aproximadamente 9 horas de luz solar. Esto es ideal para disfrutar de paseos por la costa o actividades recreativas en la naturaleza. En resumen, A Illa de Arousa disfrutará de un día soleado y fresco, perfecto para aprovechar al máximo el entorno natural y las tradiciones locales en esta época del año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-28T21:59:07.