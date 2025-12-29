El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de diciembre

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, A Guarda se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de la temperatura.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 13 grados . Durante la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 8 grados, alcanzando los 9 grados hacia media mañana. A medida que avance el día, especialmente en las horas centrales, se prevé un ligero aumento, alcanzando los 13 grados en la tarde. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 10 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 86% por la mañana y descendiendo gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles relativamente altos, alcanzando un 74% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la noche.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del norte, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 10 km/h. Las ráfagas más intensas se prevén en las primeras horas del día, alcanzando hasta 23 km/h. A medida que avance la jornada, la intensidad del viento disminuirá, lo que contribuirá a una sensación térmica más confortable.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que los residentes y visitantes de A Guarda podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá apreciar los hermosos paisajes de la zona.

En resumen, el tiempo en A Guarda para hoy se caracteriza por un cielo despejado, temperaturas agradables y ausencia de lluvias. Es un día ideal para pasear, realizar actividades al aire libre o simplemente disfrutar de la belleza natural que ofrece la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-28T21:59:07.