El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de diciembre

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, Gondomar se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un día luminoso y soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 14 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, donde se espera que el termómetro marque alrededor de 14 grados.

La mañana comenzará fresca, con temperaturas que rondarán los 4 grados a las 6:00 AM, aumentando gradualmente a medida que avanza el día. A las 12:00 PM, se prevé que la temperatura alcance los 12 grados, proporcionando un ambiente más cálido y cómodo para actividades al aire libre. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 7 grados hacia las 6:00 PM.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 72% por la mañana y disminuyendo ligeramente a lo largo del día. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, a pesar de las temperaturas frescas. La brisa será otra característica del día, con vientos provenientes del este que alcanzarán velocidades de hasta 11 km/h en las horas más activas. Esta brisa puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias en ningún momento del día, lo que significa que los residentes de Gondomar podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de precipitación es del 0%, lo que refuerza la idea de que será un día ideal para salir y disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares.

El amanecer se producirá a las 9:02 AM y el ocaso a las 6:12 PM, lo que proporciona un buen número de horas de luz natural para aprovechar el día. En resumen, Gondomar disfrutará de un día despejado y fresco, perfecto para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-28T21:59:07.