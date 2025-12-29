El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Forcarei según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, Forcarei se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas se mantendrán en un rango fresco, comenzando con 3 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 12 grados hacia el mediodía.
A medida que avance la tarde, la temperatura comenzará a descender ligeramente, situándose en torno a los 11 grados a las 16:00 horas. La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando hasta un 89%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 80% por la tarde.
En cuanto al viento, se espera que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h, lo que contribuirá a un ambiente fresco pero sin ser incómodo. Las ráfagas de viento serán más notables en las horas centrales del día, alcanzando hasta 12 km/h, pero se calmarán hacia la tarde y la noche.
No se prevén precipitaciones durante el día, lo que significa que no habrá riesgo de lluvia. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día sin lluvias.
El orto se producirá a las 09:02, y el ocaso será a las 18:08, brindando una buena cantidad de luz solar durante el día. La combinación de cielos despejados y temperaturas moderadas hará que sea un día propicio para disfrutar de paseos y actividades al aire libre, así como para realizar compras o encuentros familiares.
En resumen, Forcarei disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas frescas y sin lluvias, ideal para aprovechar el tiempo en el exterior. Se recomienda vestirse en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura a lo largo del día y disfrutar de este clima favorable.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-28T21:59:07.
- El mejor pueblo de España para jubilarse está en Galicia: vivienda barata, buenos servicios y patrimonio histórico
- Ni Combarro ni Cudillero: el pueblo marinero más bonito de Galicia que debes visitar en esta época del año
- El fiscal pide el cierre «urgente» de un salón de masajes eróticos en Plaza España
- Peinador, un aeropuerto de alto coste: Vigo es la terminal con menor peso de las 'low cost' entre los 25 más utilizados de España
- El Tren Celta entre Vigo y Oporto también parará en Redondela, O Porriño y Tui desde el 1 de enero
- Davila 26/12/2025
- La ciudad de Galicia que National Geographic recomienda a partir de los 50 años
- El Concello de Vigo licitará el nuevo contrato del bus urbano este lunes por 470 millones de euros