El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de diciembre

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, Forcarei se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas se mantendrán en un rango fresco, comenzando con 3 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 12 grados hacia el mediodía.

A medida que avance la tarde, la temperatura comenzará a descender ligeramente, situándose en torno a los 11 grados a las 16:00 horas. La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando hasta un 89%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 80% por la tarde.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h, lo que contribuirá a un ambiente fresco pero sin ser incómodo. Las ráfagas de viento serán más notables en las horas centrales del día, alcanzando hasta 12 km/h, pero se calmarán hacia la tarde y la noche.

No se prevén precipitaciones durante el día, lo que significa que no habrá riesgo de lluvia. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día sin lluvias.

El orto se producirá a las 09:02, y el ocaso será a las 18:08, brindando una buena cantidad de luz solar durante el día. La combinación de cielos despejados y temperaturas moderadas hará que sea un día propicio para disfrutar de paseos y actividades al aire libre, así como para realizar compras o encuentros familiares.

En resumen, Forcarei disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas frescas y sin lluvias, ideal para aprovechar el tiempo en el exterior. Se recomienda vestirse en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura a lo largo del día y disfrutar de este clima favorable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-28T21:59:07.