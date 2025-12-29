El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de diciembre

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, A Estrada se despertará bajo un cielo completamente despejado, lo que promete un ambiente soleado y agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, con temperaturas que comenzarán en torno a los 2 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 13 grados, proporcionando un respiro del frío invernal que caracteriza a esta época del año.

La humedad relativa se mantendrá alta durante la mañana, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescura. Sin embargo, a medida que el sol se eleve en el cielo, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 88% por la tarde. Esto contribuirá a un tiempo más confortable, ideal para actividades al aire libre.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del oeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 5 km/h. A medida que el día avance, la dirección del viento cambiará hacia el norte, con ráfagas que alcanzarán hasta 11 km/h en las horas más cálidas. Este viento ligero será un alivio, especialmente en las horas de mayor temperatura, proporcionando una sensación de frescura.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de A Estrada pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para aquellos que planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre.

A medida que el sol se ponga a las 18:08, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, volviendo a los 2 grados en las horas de la noche. La noche se presentará tranquila y despejada, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado, ideal para quienes deseen contemplar el firmamento.

En resumen, el tiempo en A Estrada para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para salir, pasear y disfrutar de la belleza del entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-28T21:59:07.