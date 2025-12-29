El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de diciembre

El 29 de diciembre de 2025, Cuntis se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 4 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 14 grados, proporcionando un respiro del frío invernal que caracteriza esta época del año.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando el 93% a las 00:00 horas y descendiendo gradualmente a lo largo del día. A las 18:00 horas, la humedad se situará en un 96%, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la tarde y la noche. Sin embargo, el tiempo despejado y la ausencia de precipitaciones, con un pronóstico de 0 mm de lluvia, permitirán que los residentes y visitantes disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos del norte con velocidades de hasta 8 km/h, que irán disminuyendo a lo largo del día. A medida que se acerque la tarde, la dirección del viento cambiará a este, con velocidades que oscilarán entre 6 y 8 km/h. Esto generará una brisa suave que, aunque fresca, será agradable para pasear por las calles de Cuntis.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias en ninguna de las franjas horarias. Esto es especialmente relevante para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que podrán disfrutar de un día sin interrupciones climáticas. La visibilidad será óptima, lo que permitirá apreciar los hermosos paisajes que rodean la localidad.

En resumen, el 29 de diciembre de 2025, Cuntis ofrecerá un día ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, con un tiempo despejado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Los habitantes y visitantes podrán aprovechar al máximo este día soleado, ideal para paseos, encuentros familiares o simplemente disfrutar de la tranquilidad que brinda un día de invierno sin complicaciones meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-28T21:59:07.