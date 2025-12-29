El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de diciembre

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, Catoira se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que oscilarán entre los 3 y 5 grados . La sensación de frío será notable, especialmente en las horas más tempranas, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

A medida que avance el día, las temperaturas irán aumentando ligeramente, alcanzando un máximo de 14 grados en las horas de la tarde. Este incremento en la temperatura será acompañado por una humedad relativa que, aunque comenzará alta en la mañana (alrededor del 94%), irá disminuyendo gradualmente, lo que contribuirá a una sensación más cómoda durante las horas centrales del día.

El viento, que soplará predominantemente del noreste, tendrá una velocidad que variará entre 8 y 10 km/h. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 21 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría. Sin embargo, a medida que el día avance, la intensidad del viento disminuirá, lo que permitirá que la temperatura se sienta más agradable.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que no hay indicios de que se presenten lluvias o tormentas. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la zona.

El orto se producirá a las 09:04, y el ocaso se espera para las 18:09, lo que proporcionará un día con una duración de luz solar considerable. Esto permitirá a los residentes y visitantes de Catoira aprovechar al máximo el día, ya sea para realizar actividades recreativas, paseos o simplemente disfrutar de la tranquilidad que ofrece un día despejado.

En resumen, el tiempo en Catoira para hoy es perfecto para disfrutar del aire libre, con temperaturas frescas, un cielo despejado y sin posibilidad de lluvia. Es un día ideal para salir y disfrutar de la naturaleza en esta hermosa localidad gallega.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-28T21:59:07.