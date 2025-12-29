El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de diciembre

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, A Cañiza se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 11 grados . En las primeras horas del día, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 5 grados, alcanzando su punto máximo de 11 grados durante la tarde. Este ascenso térmico será más notable entre las 14:00 y las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque los 11 grados, ofreciendo un respiro del frío invernal que caracteriza esta época del año.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 80% por la mañana y descendiendo a un 68% en las horas centrales del día. Esta disminución en la humedad, combinada con el cielo despejado, permitirá que la sensación térmica sea más agradable, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas suaves provenientes del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 13 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 13 km/h, pero se espera que disminuyan a medida que avance la jornada. Esto hará que el tiempo sea más cómodo para pasear o realizar actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de la naturaleza o realizar planes familiares.

El orto se producirá a las 09:01 y el ocaso a las 18:09, lo que proporciona un amplio margen de luz natural para disfrutar de las actividades diarias. En resumen, A Cañiza disfrutará de un día soleado y fresco, perfecto para salir y aprovechar el aire libre, con temperaturas agradables y sin la preocupación de la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-28T21:59:07.