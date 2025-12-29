El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de diciembre

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, Cangas se despertará bajo un cielo completamente despejado, lo que promete un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, con temperaturas que comenzarán en torno a los 8 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un mínimo de 5 grados en las horas más frescas de la mañana.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 84% y descendiendo gradualmente hasta un 86% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones es un factor positivo, ya que no se prevé lluvia en ninguna de las franjas horarias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 15 km/h. Durante la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 17 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría. A medida que el día avance, la intensidad del viento disminuirá, con ráfagas que se mantendrán en torno a los 5 km/h hacia la tarde y la noche.

En cuanto a la temperatura, se espera que alcance un máximo de 13 grados en las horas centrales del día, proporcionando un tiempo templado y agradable. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia el final del día. La puesta de sol está programada para las 18:11, momento en el cual el cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no hay riesgo de lluvias durante el día. Esto es ideal para aquellos que planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre. La combinación de un cielo despejado, temperaturas moderadas y la ausencia de viento fuerte hará que sea un día perfecto para pasear por los alrededores de Cangas.

En resumen, el tiempo en Cangas para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, un cielo despejado y sin riesgo de lluvia. Aprovecha este día soleado para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-28T21:59:07.