El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de diciembre

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que se traducirá en una buena visibilidad y un ambiente propicio para actividades al exterior. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 13 grados a lo largo del día, comenzando con un fresco amanecer a 7 grados en la madrugada y alcanzando su punto máximo hacia la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 13 grados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles relativamente altos, comenzando en un 82% por la mañana y disminuyendo gradualmente a un 69% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más tempranas del día. Sin embargo, a medida que avance la jornada, la combinación de sol y temperaturas más cálidas hará que el ambiente se sienta más confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 5 y 9 km/h. Durante la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 10 km/h, lo que podría ser un alivio ante las temperaturas frescas. A medida que el día avance, el viento se tornará más suave, alcanzando velocidades de 2 a 6 km/h en las horas de la tarde y la noche.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto es ideal para aquellos que planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre. La ausencia de lluvias y el cielo despejado también son factores que contribuirán a que la sensación térmica sea más agradable.

El orto se producirá a las 09:04, mientras que el ocaso está previsto para las 18:10, lo que significa que los habitantes de Cambados podrán disfrutar de aproximadamente 9 horas de luz solar. Este es un buen momento para aprovechar el día, ya sea para pasear por el centro de la ciudad, visitar los hermosos paisajes de la zona o simplemente disfrutar de un café en alguna de las terrazas locales.

En resumen, el tiempo en Cambados para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-28T21:59:07.