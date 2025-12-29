El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de diciembre

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un ligero aumento en las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 15 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán mínimas de alrededor de 3 grados, pero a medida que avance la jornada, se espera que el termómetro alcance su punto máximo en torno a las 15 grados durante la tarde. Este ascenso térmico será especialmente notable en las horas centrales del día, cuando el sol esté en su punto más alto.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 88% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 86% al final de la jornada. Esta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío, especialmente en las primeras horas. Sin embargo, el ambiente despejado y la ausencia de precipitaciones, con un 0% de probabilidad de lluvia, permitirán que los residentes y visitantes disfruten de actividades al aire libre sin preocupaciones.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 5 y 11 km/h, predominando direcciones del norte y noreste. Este viento, aunque ligero, puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas de la mañana y al atardecer. A medida que el día avance, se espera que la velocidad del viento disminuya, lo que contribuirá a un ambiente más cálido y acogedor.

La salida del sol está programada para las 09:03, mientras que el ocaso se producirá a las 18:09, lo que proporciona un buen número de horas de luz natural para disfrutar del día. La combinación de un cielo despejado, temperaturas agradables y la ausencia de precipitaciones hace de este un día ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente disfrutar de la naturaleza en Caldas de Reis.

En resumen, el tiempo de hoy en Caldas de Reis se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables y un cielo despejado que invitan a salir y aprovechar al máximo el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-28T21:59:07.