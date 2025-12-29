El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de diciembre

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, Bueu se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 13 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de 5 grados, alcanzando un máximo de 13 grados hacia el mediodía. Este ascenso térmico será especialmente notable en las horas centrales del día, donde se espera que el sol brille con fuerza, proporcionando un respiro del frío invernal que caracteriza a esta época del año.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 91% por la mañana y descendiendo a un 68% durante la tarde. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que avance la jornada, la percepción del frío disminuirá gracias al sol.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre los 5 y 15 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las primeras horas, alcanzando hasta 14 km/h, lo que podría generar una ligera brisa fresca, especialmente en las zonas costeras. A medida que el día avance, la intensidad del viento disminuirá, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más tranquilo.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que los residentes y visitantes de Bueu podrán realizar actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de lluvias y el cielo despejado son ideales para paseos, deportes al aire libre o simplemente disfrutar de la belleza natural de la zona.

En resumen, el tiempo en Bueu para hoy se caracteriza por un ambiente despejado, temperaturas frescas y un viento moderado. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre, aprovechando el sol y el buen tiempo que se prevé.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-28T21:59:07.