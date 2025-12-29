El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de diciembre

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, Barro se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de las 24 horas. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 14 grados , siendo más frescas durante las primeras horas de la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde. A las 00:00 horas, se espera una temperatura de 5 grados, que descenderá a 3 grados entre las 03:00 y las 09:00 horas. A partir de las 10:00 horas, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 14 grados a las 15:00 horas, antes de descender nuevamente hacia la noche.

La humedad relativa será alta durante la mañana, con valores que rondarán el 87% al inicio del día, disminuyendo gradualmente a medida que avanza la jornada. A las 18:00 horas, se espera que la humedad se sitúe en torno al 88%, lo que puede generar una sensación de frescura al caer la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del este, con velocidades que variarán entre 2 y 8 km/h. Durante las primeras horas, el viento será ligero, aumentando ligeramente en intensidad hacia el mediodía, alcanzando su máxima velocidad de 8 km/h a las 00:00 horas. A lo largo del día, se registrarán ráfagas de viento que podrían llegar a los 11 km/h en las horas centrales, pero se espera que se mantenga en niveles moderados.

No se anticipa precipitación alguna, lo que significa que no habrá riesgo de lluvias durante el día. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Este clima es ideal para actividades al aire libre, ya que las condiciones serán favorables para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en un entorno natural.

El orto se producirá a las 09:03 horas y el ocaso a las 18:09 horas, lo que proporciona un amplio margen para aprovechar la luz del día. En resumen, Barro disfrutará de un día espléndido, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos suaves, perfecto para disfrutar de la naturaleza y actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-28T21:59:07.